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Американская команда подписала 14-го летнего украинского игрока

Counter-Strike

Мощный старт карьеры Андрея

Американская команда подписала 14-го летнего украинского игрока

counter-strike.net

Новина українською

Американская организация по CS2 Villainous официально объявила о трансфере украинского юного киберспортсмена. Им стал 14-летний Андрей "Sanzh1k33" Дроботий.

В частности, новый коллектив украинского юниора выступает в дивизионе ESEA Advanced. В составе он заменит comatose.

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Первым поединком Андрея за Villainous состоится уже 25-го февраля - против MCS в рамках ESEA Advanced Season 52.

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