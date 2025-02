Американская команда подписала 14-го летнего украинского игрока

Американская организация по CS2 Villainous официально объявила о трансфере украинского юного киберспортсмена. Им стал 14-летний Андрей "Sanzh1k33" Дроботий.

В частности, новый коллектив украинского юниора выступает в дивизионе ESEA Advanced. В составе он заменит comatose.

Первым поединком Андрея за Villainous состоится уже 25-го февраля - против MCS в рамках ESEA Advanced Season 52.

????ROSTER ANNOUNCEMENT ????



We've made an adjustment to our CS roster. Please welcome @drobotia to Villainous!#VillainousCS ???? pic.twitter.com/10TaxXmYsx