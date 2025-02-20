Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Американская команда подписала 14-го летнего украинского игрока
Мощный старт карьеры Андрея
counter-strike.net
Американская организация по CS2 Villainous официально объявила о трансфере украинского юного киберспортсмена. Им стал 14-летний Андрей "Sanzh1k33" Дроботий.
В частности, новый коллектив украинского юниора выступает в дивизионе ESEA Advanced. В составе он заменит comatose.
Первым поединком Андрея за Villainous состоится уже 25-го февраля - против MCS в рамках ESEA Advanced Season 52.
????ROSTER ANNOUNCEMENT ????— Villainous???? (@VillainousLLC) February 17, 2025
We've made an adjustment to our CS roster. Please welcome @drobotia to Villainous!#VillainousCS ???? pic.twitter.com/10TaxXmYsx
Популярное сейчас
- Известно, почему Довбик остался вне заявки Ромы на матч против Порту
- Он даже не сказал нет. Ямал обвинил Лунина в нечестной игре
- Зеленский: В эти дни 2014 года Россия выбрала войну
- Команда организации Коноплянки получила дисквалификацию на CCT Season 2 Europe Series 19
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике