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Сформировались полуфинальные пары PGL Cluj-Napoca 2025
Гранд-финал состоится уже в воскресенье
PGL
В период с 14-го по 23-е февраля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Cluj-Napoca 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В пятницу, 21-го февраля завершились поединки стадии четвертьфинала. В частности, в последнем матче 1/4 FaZe Clan обыграл коллектив SAW - с общим счетом 2:0.
Таким образом, сформировались полуфинальные пары ивента:
- FaZe Clan - Team Falcons
- MOUZ - Astralis
В свою очередь, гранд-финал и матч за 3-е место PGL Cluj-Napoca 2025 пройдут в воскресенье, 23-го февраля.
Запись поединка между FaZe Clan и Falcons
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