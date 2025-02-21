  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Сформировались полуфинальные пары PGL Cluj-Napoca 2025
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сформировались полуфинальные пары PGL Cluj-Napoca 2025

Counter-Strike
Обновлено

Гранд-финал состоится уже в воскресенье

Сформировались полуфинальные пары PGL Cluj-Napoca 2025

PGL

Новина українською

В период с 14-го по 23-е февраля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Cluj-Napoca 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В пятницу, 21-го февраля завершились поединки стадии четвертьфинала. В частности, в последнем матче 1/4 FaZe Clan обыграл коллектив SAW - с общим счетом 2:0.

Таким образом, сформировались полуфинальные пары ивента:

  • FaZe Clan - Team Falcons
  • MOUZ - Astralis

В свою очередь, гранд-финал и матч за 3-е место PGL Cluj-Napoca 2025 пройдут в воскресенье, 23-го февраля.

Запись поединка между FaZe Clan и Falcons

По теме
yellow-arrow
Американская команда подписала 14-го летнего украинского игрока
yellow-arrow
Рейтинг Valve. NAVI упали на седьмое место, команда Зинченко в топ-30
yellow-arrow
Украинская организация Leo Team подписала в свои ряды шахматиста
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости