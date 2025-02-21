Сформировались полуфинальные пары PGL Cluj-Napoca 2025

В период с 14-го по 23-е февраля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Cluj-Napoca 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В пятницу, 21-го февраля завершились поединки стадии четвертьфинала. В частности, в последнем матче 1/4 FaZe Clan обыграл коллектив SAW - с общим счетом 2:0.

Таким образом, сформировались полуфинальные пары ивента:

FaZe Clan - Team Falcons

MOUZ - Astralis

В свою очередь, гранд-финал и матч за 3-е место PGL Cluj-Napoca 2025 пройдут в воскресенье, 23-го февраля.

Запись поединка между FaZe Clan и Falcons