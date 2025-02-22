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Falcons сыграют против MOUZ в гранд-финале PGL Cluj-Napoca 2025
Бронзу разыграют FaZe Clan и Astralis
PGL
В период с 14-го по 23-е февраля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Cluj-Napoca 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В субботу, 22-го февраля определилась пара гранд-финалистов. В частности, титул чемпиона между собой разыграют Team Falcons и MOUZ. На стадии полуфинала первые уверенно обыграли FaZe Clan (2:0), а вторые - переиграли Astralis (2:1).
В свою очередь третье место между собой разыграют как раз FaZe Clan и Astralis.
Гранд-финал и матч за 3-е место PGL Cluj-Napoca 2025 пройдут в воскресенье, 23-го февраля.
Запись поединка между FaZe Clan и Falcons
Карта 1
Карта 2
Запись поединка между MOUZ и Astralis
Карта 1
Карта 2
Карта 3
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