Владелец NAVI станет новым президентом Федерации киберспорта Украины

Владелец украинской киберспортивной организации Natus Vincere, владелец компании Maincast и совладелец украинской студии-разработчика игр GSC Game World (прим. - издатель S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) Максим Криппа станет новым президентом Федерации киберспорта Украины. Об этом сообщил игровой портал Gameinside.ua.

Как информирует источник, на собрании Федерации киберспорта Украины был избран новый президент и члены правления.

Новыми членами правления Федерации киберспорта Украины также станут:

Генеральный директор NAVI Евгений "HarisPilton" Золотарев;

Сооснователь Maincast Виталий "v1lat" Волочай;

Комментатор Михаил "Olsior" Зверев; Комментатор Михаил "Olsior" Зверев;

Тренер NAVI Андрей "B1ad3" Городенский; Тренер NAVI Андрей "B1ad3" Городенский;

Операционный директор NAVI Алексей "ХАОС" Кучеров.

При этом, вся команда старых членов правления Ивана Данишевского покинет свои посты.