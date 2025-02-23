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Владелец NAVI станет новым президентом Федерации киберспорта Украины

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Полностью новая киберспортивная команда правления

Владелец NAVI станет новым президентом Федерации киберспорта Украины

Forbes Ukraine

Новина українською

Владелец украинской киберспортивной организации Natus Vincere, владелец компании Maincast и совладелец украинской студии-разработчика игр GSC Game World (прим. - издатель S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) Максим Криппа станет новым президентом Федерации киберспорта Украины. Об этом сообщил игровой портал Gameinside.ua.

Как информирует источник, на собрании Федерации киберспорта Украины был избран новый президент и члены правления.

Новыми членами правления Федерации киберспорта Украины также станут:

  • Генеральный директор NAVI Евгений "HarisPilton" Золотарев;
  • Сооснователь Maincast Виталий "v1lat" Волочай;
  • Комментатор Михаил "Olsior" Зверев; Комментатор Михаил "Olsior" Зверев;
  • Тренер NAVI Андрей "B1ad3" Городенский; Тренер NAVI Андрей "B1ad3" Городенский;
  • Операционный директор NAVI Алексей "ХАОС" Кучеров.

При этом, вся команда старых членов правления Ивана Данишевского покинет свои посты.

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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Источник:
Gameinside.ua
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