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Владелец NAVI станет новым президентом Федерации киберспорта Украины
Полностью новая киберспортивная команда правления
Forbes Ukraine
Владелец украинской киберспортивной организации Natus Vincere, владелец компании Maincast и совладелец украинской студии-разработчика игр GSC Game World (прим. - издатель S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) Максим Криппа станет новым президентом Федерации киберспорта Украины. Об этом сообщил игровой портал Gameinside.ua.
Как информирует источник, на собрании Федерации киберспорта Украины был избран новый президент и члены правления.
Новыми членами правления Федерации киберспорта Украины также станут:
- Генеральный директор NAVI Евгений "HarisPilton" Золотарев;
- Сооснователь Maincast Виталий "v1lat" Волочай;
- Комментатор Михаил "Olsior" Зверев; Комментатор Михаил "Olsior" Зверев;
- Тренер NAVI Андрей "B1ad3" Городенский; Тренер NAVI Андрей "B1ad3" Городенский;
- Операционный директор NAVI Алексей "ХАОС" Кучеров.
При этом, вся команда старых членов правления Ивана Данишевского покинет свои посты.
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