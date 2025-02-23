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MOUZ стали чемпионами PGL Cluj-Napoca 2025
Бронза у Astralis
PGL
В период с 14-го по 23-е февраля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Cluj-Napoca 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
В воскресенье, 23-го февраля состоялся решающий поединок турнира. Таким образом, в гранд-финале за трофей боролись коллективы MOUZ и Team Falcons. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой команды немецкой киберспортивной организации MOUZ - с общим счетом.
Таким образом, за победу на ивенте "мышки" заработали 400 тысяч долларов в качестве призовых. В свою очередь, третье место на турнире получила команда Astralis, которая обыграла FaZe Clan.
Запись гранд-финала PGL Cluj-Napoca 2025
Карта 1
Карта 2
Карта 3
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