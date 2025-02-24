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Рейтинг Valve. NAVI упали аж на 9-е место, команда Зинченко в топ-30

Counter-Strike

Обновленная версия международного топа

Рейтинг Valve. NAVI упали аж на 9-е место, команда Зинченко в топ-30

HLTV

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Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии упала аж на 9-ю позицию. Лидером же списка остался российский коллектив Team Spirit.

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 32-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 93-м месте.

Рейтинг Valve:

  • 1. Team Spirit - 1957 балів
  • 2. Team Vitality - 1937
  • 3. The MongolZ - 1863
  • 4. MOUZ - 1863
  • 5. FaZe - 1826
  • 6. Team Falcons - 1817
  • 7. G2 - 1799
  • 8. Eternal Fire - 1792
  • 9. NAVI - 1754
  • 10. Astralis - 1649

Места других украинских команд в рейтинге:

  • 22. B8 - 1166
  • 32. Passion UA - 1043
  • 34. fnatic - 1041
  • 39. ENCE - 1008
  • 53. NAVI Junior - 53
  • 61. Monte - 912
  • 93. kONO.ECF - 802
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Источник:
HLTV
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