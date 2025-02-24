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Рейтинг Valve. NAVI упали аж на 9-е место, команда Зинченко в топ-30
Обновленная версия международного топа
HLTV
Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии упала аж на 9-ю позицию. Лидером же списка остался российский коллектив Team Spirit.
Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 32-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 93-м месте.
Рейтинг Valve:
- 1. Team Spirit - 1957 балів
- 2. Team Vitality - 1937
- 3. The MongolZ - 1863
- 4. MOUZ - 1863
- 5. FaZe - 1826
- 6. Team Falcons - 1817
- 7. G2 - 1799
- 8. Eternal Fire - 1792
- 9. NAVI - 1754
- 10. Astralis - 1649
Места других украинских команд в рейтинге:
- 22. B8 - 1166
- 32. Passion UA - 1043
- 34. fnatic - 1041
- 39. ENCE - 1008
- 53. NAVI Junior - 53
- 61. Monte - 912
- 93. kONO.ECF - 802
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