Новичок Falcons NiKo стал MVP PGL Cluj-Napoca 2025

В период с 14-го по 23-е февраля в столице Румынии (Бухаресте) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Cluj-Napoca 2025. В частности, 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

В воскресенье, 23-го февраля состоялся решающий поединок турнира. Таким образом, в гранд-финале за трофей боролись коллективы MOUZ и Team Falcons. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась победой команды немецкой киберспортивной организации MOUZ - с общим счетом.

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Киберспортивный портал подводит итоги ивента. В частности, лучшим игроком турнира был признан новоиспеченный рифлер Falcons Никола "NiKo" Ковач.

Таким образом, босниец стал первым киберспортсменом, который становился MVP на турнирах S-tier за три разные команды. В частности, до Falcons Ковач выступал за коллективы G2 Esports и FaZe Clan.