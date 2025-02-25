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Рейтинг HLTV. NAVI остались в тройке лидеров, команда Зинченко в топ-50

Counter-Strike

Лидер остался неизменным

Рейтинг HLTV. NAVI остались в тройке лидеров, команда Зинченко в топ-50

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке. В свою очередь, лидерство же в рейтинге за собой сохранил российский коллектив Team Spirit.

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Что касается других украинских клубов, то: команда команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA пока занимает 41-е место, команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 80.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI остались в тройке лидеров, команда Зинченко в топ-50 - изображение 1

Места команд с украинцами в составе:

  • ENCE - 37 (-3)
  • fnatic - 38 (-3)
  • Passion UA - 41 (-5)
  • NAVI Junior - 66 (+13)
  • NIP - 68 (-7)
  • FAVBET - 74 (-7)
  • kONO - 80 (-2)
  • NEVERMORE - 86 (-10)
  • Immigrants peek - 88 (-4)
  • BASEMENT BOYS - 89
  • Inner Circle - 98
  • TNL - 99 (-9)
  • ALGO - 129 (-13)
  • Leo - 139 (+12)
  • Adventurers - 153 (-12)
  • PLUSH - 175
  • regain - 195 (-10)
  • Lazer Cats - 207
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Источник:
HLTV
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