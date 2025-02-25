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Рейтинг HLTV. NAVI остались в тройке лидеров, команда Зинченко в топ-50
Лидер остался неизменным
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке. В свою очередь, лидерство же в рейтинге за собой сохранил российский коллектив Team Spirit.
Что касается других украинских клубов, то: команда команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA пока занимает 41-е место, команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 80.
Рейтинг HLTV:
Места команд с украинцами в составе:
- ENCE - 37 (-3)
- fnatic - 38 (-3)
- Passion UA - 41 (-5)
- NAVI Junior - 66 (+13)
- NIP - 68 (-7)
- FAVBET - 74 (-7)
- kONO - 80 (-2)
- NEVERMORE - 86 (-10)
- Immigrants peek - 88 (-4)
- BASEMENT BOYS - 89
- Inner Circle - 98
- TNL - 99 (-9)
- ALGO - 129 (-13)
- Leo - 139 (+12)
- Adventurers - 153 (-12)
- PLUSH - 175
- regain - 195 (-10)
- Lazer Cats - 207
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