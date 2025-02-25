Рейтинг HLTV. NAVI остались в тройке лидеров, команда Зинченко в топ-50

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке. В свою очередь, лидерство же в рейтинге за собой сохранил российский коллектив Team Spirit.

Что касается других украинских клубов, то: команда команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA пока занимает 41-е место, команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 80.

Рейтинг HLTV:

Места команд с украинцами в составе: