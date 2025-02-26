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NAVI узнали соперников по группе BLAST Open Lisbon 2025

Counter-Strike

Ивент стартует 19-го марта

NAVI узнали соперников по группе BLAST Open Lisbon 2025

BLAST

Новина українською

В период с 19-го по 30-е марта в столице Португалии (Лиссабоне) состоится топовый онлайн-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025.

В частности, 16 команд будут бороться за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов. Финальная стадия ивента будет проходить на арене "MEO Arena".

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Турнирный организатор официально сообщил о распределении групп. Всего регламентом предусмотрено два групповых пути: A и B. В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere попала в путь B.

Первым соперником "Рожденных Побеждать" станет бразильский коллектив FURIA. Поединок пройдет 20-го марта. Начало - в 20:30.

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