Владелец NAVI стал новым президентом Федерации киберспорта Украины

Владелец украинской киберспортивной организации Natus Vincere, владелец компании Maincast и совладелец украинской студии-разработчика игр GSC Game World (прим. - издатель S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) Максим Криппа стал новым президентом Федерации киберспорта Украины (UESF). Это он подтвердил в комментарии для издания Forbes Ukraine.

В частности, Криппа рассказал, что планирует сделать акцент на развитии киберспортивного сообщества, школьном и университетском киберспорте, реинтеграции ветеранов через игры, и расширении числа дисциплин.

"Будем также строить понятную регулярную систему чемпионатов Украины, которые позволят честно отбирать достойных кандидатов в сборную, которая будет представлять Украину на соревнованиях мирового уровня", - рассказал Криппа.

В свою очередь новым исполнительным директором UESF станет руководитель фан-клуба NAVI Андрей «DOBZWER» Грищенко. А в новую команду правления войдут:

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