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Владелец NAVI стал новым президентом Федерации киберспорта Украины
Криппа подтвердил это в интервью
Forbes Ukraine
Владелец украинской киберспортивной организации Natus Vincere, владелец компании Maincast и совладелец украинской студии-разработчика игр GSC Game World (прим. - издатель S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) Максим Криппа стал новым президентом Федерации киберспорта Украины (UESF). Это он подтвердил в комментарии для издания Forbes Ukraine.
В частности, Криппа рассказал, что планирует сделать акцент на развитии киберспортивного сообщества, школьном и университетском киберспорте, реинтеграции ветеранов через игры, и расширении числа дисциплин.
"Будем также строить понятную регулярную систему чемпионатов Украины, которые позволят честно отбирать достойных кандидатов в сборную, которая будет представлять Украину на соревнованиях мирового уровня", - рассказал Криппа.
В свою очередь новым исполнительным директором UESF станет руководитель фан-клуба NAVI Андрей «DOBZWER» Грищенко. А в новую команду правления войдут:
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- Генеральный директор NAVI Евгений "HarisPilton" Золотарев
- Тренер NAVI по CS2 Андрей "B1ad3" Городенский
- Операционный директор NAVI Алексей "ХАОС" Кучеров
- Сооснователь Maincast Виталий "v1lat" Волочай
- Комментатор Maincast Михаил "Olsior" Зверев
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