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Владелец NAVI стал новым президентом Федерации киберспорта Украины

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Криппа подтвердил это в интервью

Владелец NAVI стал новым президентом Федерации киберспорта Украины

Forbes Ukraine

Новина українською

Владелец украинской киберспортивной организации Natus Vincere, владелец компании Maincast и совладелец украинской студии-разработчика игр GSC Game World (прим. - издатель S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl) Максим Криппа стал новым президентом Федерации киберспорта Украины (UESF). Это он подтвердил в комментарии для издания Forbes Ukraine.

В частности, Криппа рассказал, что планирует сделать акцент на развитии киберспортивного сообщества, школьном и университетском киберспорте, реинтеграции ветеранов через игры, и расширении числа дисциплин.

"Будем также строить понятную регулярную систему чемпионатов Украины, которые позволят честно отбирать достойных кандидатов в сборную, которая будет представлять Украину на соревнованиях мирового уровня", - рассказал Криппа.

В свою очередь новым исполнительным директором UESF станет руководитель фан-клуба NAVI Андрей «DOBZWER» Грищенко. А в новую команду правления войдут:

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  • Генеральный директор NAVI Евгений "HarisPilton" Золотарев
  • Тренер NAVI по CS2 Андрей "B1ad3" Городенский
  • Операционный директор NAVI Алексей "ХАОС" Кучеров
  • Сооснователь Maincast Виталий "v1lat" Волочай
  • Комментатор Maincast Михаил "Olsior" Зверев
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киберспорт NAVI Natus Vincere
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Источник:
Forbes Ukraine
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