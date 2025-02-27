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Новый президент федерации киберспорта: Будем строить понятную регулярную систему чемпионатов Украины

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Новый президент федерации киберспорта: Будем строить понятную регулярную систему чемпионатов Украины

Forbes Ukraine

Новина українською

Новоиспеченный президент Федерации киберспорта Украины (UESF) и владелец украинской киберспортивной организации Natus Vincere Максим Криппа поделился первыми целями своей команды на новом посту.

"Будем строить понятную регулярную систему чемпионатов Украины, которые позволят честно отбирать достойных кандидатов в сборную, которая будет представлять Украину на соревнованиях мирового уровня", - рассказал по совместительству владелец компании Maincast и совладелец украинской студии-разработчика игр GSC Game World.

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Напомним, на посту президента UESF владелец "Рожденных Побеждать" заменил Ивана Данишевского.

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Источник:
Forbes Ukraine
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