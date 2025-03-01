Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новичок Falcons NiKo признан лучшим игроком февраля
По версии портала HLTV
HLTV
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги февраля на профессиональной сцене CS2.
Таким образом, лучшим игроком прошлого месяца по версии пользователей портала HLTV был признан новоиспеченный рифлер арабской организации Team Falcons Никола "NiKo" Ковач. За 28-летнего боснийца проголосовало 48,6% юзеров.
В свою очередь, второе место в списке досталось французскому снайперу Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. А тройку лучших по итогам голосования замкнул российский снайпер Даниил "donk" Кришковец.
Напомним, одним из главных событий февраля стал топовый LAN-турнир уровня S-Tier в столице Румынии (Бухаресте) PGL Cluj-Napoca 2025. Серебро в рамках которого как раз добыла команда Ковача. Сам же Нико стал MVP того ивента.
GOAT Rifler won people's hearts ????@G2NiKo was voted HLTV and @thunderpickco Community Player of the Month for February 2025 pic.twitter.com/oKWC20Ln8V— HLTV.org (@HLTVorg) February 28, 2025
Популярное сейчас
- УПЛ. Шахтер - Александрия 3:0. Дубль Судакова возвращает горняков в чемпионскую гонку
- Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Владелец NAVI стал новым президентом Федерации киберспорта Украины
- Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Рудольф Балажинець: Мы устали от того, что нас обманывают в каждом соглашении