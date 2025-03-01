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Новичок Falcons NiKo признан лучшим игроком февраля

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По версии портала HLTV

Новичок Falcons NiKo признан лучшим игроком февраля

HLTV

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Киберспортивный портал HLTV подводит итоги февраля на профессиональной сцене CS2.

Таким образом, лучшим игроком прошлого месяца по версии пользователей портала HLTV был признан новоиспеченный рифлер арабской организации Team Falcons Никола "NiKo" Ковач. За 28-летнего боснийца проголосовало 48,6% юзеров.

В свою очередь, второе место в списке досталось французскому снайперу Team Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. А тройку лучших по итогам голосования замкнул российский снайпер Даниил "donk" Кришковец.

Читайте такжеНовичок Falcons NiKo стал MVP PGL Cluj-Napoca 2025

Напомним, одним из главных событий февраля стал топовый LAN-турнир уровня S-Tier в столице Румынии (Бухаресте) PGL Cluj-Napoca 2025. Серебро в рамках которого как раз добыла команда Ковача. Сам же Нико стал MVP того ивента.

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