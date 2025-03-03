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NAVI пропустят PGL Bucharest 2025
Стал известен список участников ивента в Румынии
PGL
В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
Турнирный организатор PGL объявил список участников, которым разослал прямые приглашения. Примечательно, что на ивенте не сыграют сразу несколько топовых команд. Речь идет об украинском коллективе Natus Vincere, французах из Team Vitality, российской команде Team Spirit и датской организации MOUZ.
"Рожденные Побеждать" (NAVI) пропустят второй подряд крупный турнир от PGL. В частности, в Бухаресте не сможет сыграть румынский рифлер NAVI Иван "iM" Михай.
???? Presenting the directly invited teams for PGL Bucharest 2025! ????????— PGL (@pglesports) March 3, 2025
???? The final four spots? They’ll be earned through the Closed Qualifiers! ????️#PGLBucharest pic.twitter.com/ePuVwdIFpP
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