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NAVI пропустят PGL Bucharest 2025

Counter-Strike

Стал известен список участников ивента в Румынии

NAVI пропустят PGL Bucharest 2025

PGL

Новина українською

В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

Турнирный организатор PGL объявил список участников, которым разослал прямые приглашения. Примечательно, что на ивенте не сыграют сразу несколько топовых команд. Речь идет об украинском коллективе Natus Vincere, французах из Team Vitality, российской команде Team Spirit и датской организации MOUZ.

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"Рожденные Побеждать" (NAVI) пропустят второй подряд крупный турнир от PGL. В частности, в Бухаресте не сможет сыграть румынский рифлер NAVI Иван "iM" Михай.

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