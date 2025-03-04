Месси и Неймар на обложке. FiReLEAGUE проведет два турнира по CS2

Кибеспортивный турнирный оператор FiReLEAGUE официально анонсировал два ивента. В частности, организатор в этом году проведет два турнира по дисциплине CS2.

Оба соревнования пройдут в в Южной Америке. При этом общий призовой фонд составит 100 тысяч долларов.

Первый турнир состоится в столице Аргентины - Буэнос-Айресе, а второй - в бразильском городе Белу-Оризонте. Точные даты проведения пока неизвестны, однако чемпионы запланированы на май и сентябрь, соответственно.

Примечательно, что на обложку ивентов от FiReLEAGUE попали две легенды латиноамериканского футбола: аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.