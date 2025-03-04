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Месси и Неймар на обложке. FiReLEAGUE проведет два турнира по CS2
В Латинской Америке
FiReLEAGUE
Кибеспортивный турнирный оператор FiReLEAGUE официально анонсировал два ивента. В частности, организатор в этом году проведет два турнира по дисциплине CS2.
Оба соревнования пройдут в в Южной Америке. При этом общий призовой фонд составит 100 тысяч долларов.
Первый турнир состоится в столице Аргентины - Буэнос-Айресе, а второй - в бразильском городе Белу-Оризонте. Точные даты проведения пока неизвестны, однако чемпионы запланированы на май и сентябрь, соответственно.
Примечательно, что на обложку ивентов от FiReLEAGUE попали две легенды латиноамериканского футбола: аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.
????Vuelve la Liga de Counter-Strike más importante de Sudamérica— FiReLEAGUE (@FiReLeagueCS2) March 2, 2025
???????????????? 2 qualifiers online (open y closed) con 8 equipos en simultáneo en Argentina y Brazil
???? Final LAN en Buenos Aires y Belo Horizonte
????️ Mayo y Septiembre 2025
????100k PrizePool
???? Y mucho más
???? More details pic.twitter.com/CNsSSh8v7V
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