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HEROIC - первая команда, которая покинула ESL Pro League Season 21

Counter-Strike

Закончили первый этап со счетом 1:3

HEROIC - первая команда, которая покинула ESL Pro League Season 21

Новина українською

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Определилась первая команда, которая покинула турнир, не пройдя отборочный раунд. В частности, HEROIC уступили для Nemiga (со счетом 1:2) в рамках сетки "1-2":

  • 14:16 на Dust2,
  • 13:6 на Mirage,
  • 11:13 на Train.
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До этого HEROIC проиграли SAW (1:2) и 3DMAX (0:2), а выиграли только у Housebets (2:0).

Запись поединка между HEROIC и Nemiga

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