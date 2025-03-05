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Woro2k помог своей бывшей команде Monte победить

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Сыграл одну карту в рамках CCT Season 2 Europe Series 20

Woro2k помог своей бывшей команде Monte победить

HLTV

Новина українською

В период с 3-го по 16-е марта проходит европейский онлайн-турнир уровня Tier-2 по дисциплине CS2 - CCT Season 2 Europe Series 20. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Monte также принимает участие в ивенте. В частности, сегодня Monte встречались с коллективом GTZ и одержали уверенную победу со счетом 2-0:

  • 13:5 на Nuke,
  • 13:7 на Ancient.

Примечательно, что на второй карте этой серии (Ancient) по личным причинам в составе Monte не сумел сыграть польский киберспортсмен Олекса "hades" Мицкевич. Его в срочном порядке заменил уже бывший игрок Monte -Владимир "Woro2k" Велетнюк.

Напомним, Владимир играл за Monte с момента ее формирования. То есть, с лета 2022-го года по лето 2024-го. За этот период Велетнюк вместе с украинской командой дошел до четвертьфинала BLAST.tv Paris Major 2023, выиграл ESL Challenger Winter 2023 и несколько турниров tier-2.

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