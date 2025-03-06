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Natus Vincere получили соперника в рамках второго этапа ESL Pro League Season 21
Осталось 16 коллективов
В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
В четверг, 6-го марта определились 16 лучших команд по итогам Stage 1. В частности, зрителей ожидает 8 поединков в формате "Best of 3".
В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сыграет против коллектива SAW.
Все пары второго этапа ESL Pro League Season 21:
#ESLProLeague S21 STAGE 2 IS HERE 2️⃣@Team__Spirit @tyloogaming @TeamVitalityCS @MIBR @natusvincere @mousesports @FURIA @G2CSGO @paiNGamingBR @1mongolz @GamerLegion @eternalfirecs2 @3DMAXGaming @TeamFalconsGG @TeamLiquidCS pic.twitter.com/HaZaMjCYpj— ESL Counter-Strike (@ESLCS) March 6, 2025
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