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Natus Vincere получили соперника в рамках второго этапа ESL Pro League Season 21

Counter-Strike

Осталось 16 коллективов

Natus Vincere получили соперника в рамках второго этапа ESL Pro League Season 21

Новина українською

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В четверг, 6-го марта определились 16 лучших команд по итогам Stage 1. В частности, зрителей ожидает 8 поединков в формате "Best of 3".

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В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сыграет против коллектива SAW.

Все пары второго этапа ESL Pro League Season 21:

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