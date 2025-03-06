Natus Vincere получили соперника в рамках второго этапа ESL Pro League Season 21

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В четверг, 6-го марта определились 16 лучших команд по итогам Stage 1. В частности, зрителей ожидает 8 поединков в формате "Best of 3".

В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere сыграет против коллектива SAW.

Все пары второго этапа ESL Pro League Season 21: