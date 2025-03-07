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NAVI стартовали с поражения на ESL Pro League Season 21

Counter-Strike

Упали в сетку команд 0-1

NAVI стартовали с поражения на ESL Pro League Season 21

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В четверг, 6-го марта определились 16 лучших команд по итогам Stage 1. В частности, сформировалось 8 пар плей-офф.

Таким образом, украинская команда Natus Vincere провела свой первый матч на стадии Stage 2, где ее соперником выступил португальский коллектив SAW. В итоге, победу одержали именно португальцы (2:1):

  • 13:3 на Inferno,
  • 9:13 на Nuke,
  • 4:13 на Ancient.

Из-за этого поражения "Рожденные Побеждать" упали в сетку 0-1 и 8-го марта сыграют против команд с такой же статистикой.

Запись поединка между NAVI и SAW

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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