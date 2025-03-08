Реабилитировались. NAVI одержали первую победу на ESL Pro League Season 21

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В субботу, 8-го марта команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой второй поединок в рамках стадии плей-офф. В частности, "Рожденные Побеждать" в формате "Best of 3" встречались с коллективом TYLOO.

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В итоге, NAVI одержали победу со счетом 2-1:

13:3 Inferno,

9:13 Nuke,

4:13 Ancient.

Таким образом, сейчас украинская команда имеет общий счет выступлений 1-1.

Запись поединка между NAVI и TYLOO