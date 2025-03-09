NAVI переиграли paiN в рамках ESL Pro League Season 21

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. В частности, в воскресенье "Рожденные Побеждать" встречались с бразильским коллективом paiN. В итоге, NAVI уверенно переиграли своего оппонента со счетом 2-0:

Train - 14:16

Mirage - 6:13

Таким образом, на данный момент статистика NAVI составляет 2:1. До этого украинская проиграла SAW и обыграла TYLOO.

Запись поединка между NAVI и paiN