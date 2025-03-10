  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NAVI вышли в плей-офф ESL Pro League Season 21
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI вышли в плей-офф ESL Pro League Season 21

Counter-Strike

Со статистикой 3:1

NAVI вышли в плей-офф ESL Pro League Season 21

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В понедельник команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. Уже четвертый по счету.

В частности, "Рожденные Побеждать" в формате "Best of 3" встречались с европейским коллективом G2 Esports. В итоге, NAVI одержали уверенную победу со счетом 2-1:

  • Mirage - 9:13
  • Ancient - 6:13

Таким образом, NAVI прошли в плей-офф раунд. Напомним, ранее по ходу турнира украинская команда проиграла SAW, переиграла TYLOO и paiN.

Запись поединка между NAVI и G2

По теме
yellow-arrow
NAVI переиграли paiN в рамках ESL Pro League Season 21
yellow-arrow
Реабилитировались. NAVI одержали первую победу на ESL Pro League Season 21
yellow-arrow
NAVI стартовали с поражения на ESL Pro League Season 21
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости