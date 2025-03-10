NAVI вышли в плей-офф ESL Pro League Season 21

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В понедельник команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. Уже четвертый по счету.

В частности, "Рожденные Побеждать" в формате "Best of 3" встречались с европейским коллективом G2 Esports. В итоге, NAVI одержали уверенную победу со счетом 2-1:

Mirage - 9:13

Ancient - 6:13

Таким образом, NAVI прошли в плей-офф раунд. Напомним, ранее по ходу турнира украинская команда проиграла SAW, переиграла TYLOO и paiN.

Запись поединка между NAVI и G2