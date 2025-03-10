Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NAVI вышли в плей-офф ESL Pro League Season 21
Со статистикой 3:1
telegram @natus_vincere_official
В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
В понедельник команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. Уже четвертый по счету.
В частности, "Рожденные Побеждать" в формате "Best of 3" встречались с европейским коллективом G2 Esports. В итоге, NAVI одержали уверенную победу со счетом 2-1:
- Mirage - 9:13
- Ancient - 6:13
Таким образом, NAVI прошли в плей-офф раунд. Напомним, ранее по ходу турнира украинская команда проиграла SAW, переиграла TYLOO и paiN.
Запись поединка между NAVI и G2
Популярное сейчас
- Сохраняя традиции. Шахтер представил очередного бразильского новичка
- Экс-игрок сборной Украины станет ассистентом Костышина в Колосе
- Экс-игрок Динамо - о Суркисе: Мне сказали, что я не с тем человеком пожал руки
- Реабилитировались. NAVI одержали первую победу на ESL Pro League Season 21
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба