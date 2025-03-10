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NAVI сыграют на крупном турнире в Казахстане
PGL Astana 2025 пройдет в мае
PGL
В период с 10-го по 18-е мая состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В частности, в столице Казахстана (Астане) 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
Турнирный организатор PGL огласил список команд, которые получили приглашение на предстоящий ивент. В нем есть и команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.
Напомним, до этого была новость, что "Рожденные Побеждать" (NAVI)
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