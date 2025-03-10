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NAVI сыграют на крупном турнире в Казахстане

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PGL Astana 2025 пройдет в мае

NAVI сыграют на крупном турнире в Казахстане

PGL

Новина українською

В период с 10-го по 18-е мая состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В частности, в столице Казахстана (Астане) 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

Турнирный организатор PGL огласил список команд, которые получили приглашение на предстоящий ивент. В нем есть и команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere.

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Напомним, до этого была новость, что "Рожденные Побеждать" (NAVI) пропустят второй подряд крупный турнир от PGL - PGL Bucharest 2025, который пройдет в апреле в столице Румынии, соответственно.

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