NAVI Junior проиграли в финале закрытой квалификации к PGL Bucharest 2025

В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В последнее время проходили поединки закрытой квалификации к ивенту. В частности, молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere дошел до финала группы A.

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Однако, NAVI Junior уступили как раз в решающей игре. "Рожденные Побеждать" встречались с датским коллективом OG и проиграли со счетом 1:2.