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NAVI Junior проиграли в финале закрытой квалификации к PGL Bucharest 2025
Взрослая команда также пропустит ивент
telegram @natus_vincere_official
В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
В последнее время проходили поединки закрытой квалификации к ивенту. В частности, молодежный состав украинской киберспортивной организации Natus Vincere дошел до финала группы A.
Однако, NAVI Junior уступили как раз в решающей игре. "Рожденные Побеждать" встречались с датским коллективом OG и проиграли со счетом 1:2.
- 13:9 - Mirage
- 10:13 - Dust II
- 10:13 - Ancient
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