Коуч NAVI: Мы хотим получить как можно больше очков до того, как нас пригласят на мэйджор

Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился ожиданиями от участия "Рожденных Побеждать" на BLAST Open Lisbon 2025, который пройдет в столице Португалии в конце марта.

"Ожидания хорошие, это наш второй турнир подряд, так что мы наберем форму на этом, а потом будем готовы к следующему. Для нас это скорее случай, когда мы хотим получить как можно больше очков до того, как нас пригласят на мэйджор.

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Мы хотим попасть в шестерку лучших, чтобы иметь больше времени на подготовку и смогли попасть на более позднюю стадию мэйджора. Это цель номер один, скажем так", - рассказал коуч NAVI.

В частности, этот топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier пройдет в период с 19-го по 30-е марта. 16 команд будут бороться за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.