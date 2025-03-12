Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч NAVI: Мы хотим получить как можно больше очков до того, как нас пригласят на мэйджор
Андрей Городенский - о предстоящем BLAST Open Lisbon 2025
BLAST.tv
Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился ожиданиями от участия "Рожденных Побеждать" на BLAST Open Lisbon 2025, который пройдет в столице Португалии в конце марта.
"Ожидания хорошие, это наш второй турнир подряд, так что мы наберем форму на этом, а потом будем готовы к следующему. Для нас это скорее случай, когда мы хотим получить как можно больше очков до того, как нас пригласят на мэйджор.
Мы хотим попасть в шестерку лучших, чтобы иметь больше времени на подготовку и смогли попасть на более позднюю стадию мэйджора. Это цель номер один, скажем так", - рассказал коуч NAVI.
В частности, этот топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier пройдет в период с 19-го по 30-е марта. 16 команд будут бороться за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
Популярное сейчас
- Атлетико - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Командующего ОК Север Дмитрия Красильникова уволили с должности
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- NAVI Junior проиграли в финале закрытой квалификации к PGL Bucharest 2025
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех