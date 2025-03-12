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Коуч NAVI: Мы хотим получить как можно больше очков до того, как нас пригласят на мэйджор

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Андрей Городенский - о предстоящем BLAST Open Lisbon 2025

Коуч NAVI: Мы хотим получить как можно больше очков до того, как нас пригласят на мэйджор

BLAST.tv

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Тренер украинской команды Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился ожиданиями от участия "Рожденных Побеждать" на BLAST Open Lisbon 2025, который пройдет в столице Португалии в конце марта.

"Ожидания хорошие, это наш второй турнир подряд, так что мы наберем форму на этом, а потом будем готовы к следующему. Для нас это скорее случай, когда мы хотим получить как можно больше очков до того, как нас пригласят на мэйджор.

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Мы хотим попасть в шестерку лучших, чтобы иметь больше времени на подготовку и смогли попасть на более позднюю стадию мэйджора. Это цель номер один, скажем так", - рассказал коуч NAVI.

В частности, этот топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier пройдет в период с 19-го по 30-е марта. 16 команд будут бороться за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

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киберспорт NAVI Natus Vincere Андрей Городенский
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Источник:
Blast.tv
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