Команда Зинченко, Monte и B8 сыграют в отборе к PGL Astana 2025

В период с 10-го по 18-е мая состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В частности, в столице Казахстана (Астане) 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

Турнирный организатор PGL разослал приглашения на европейские закрытые квалификации к ивенту. В частности, в этом списке есть сразу три украинских коллектива: Monte, B8 и команда киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA).

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При этом, из всех команд, которые сыграют в отборе, лишь одна получит слот на основной турнир.

Напомним, ранее стал известен список команд, которые получили прямые приглашения на PGL Astana 2025. Среди них есть и украинская команда Natus Vincere.