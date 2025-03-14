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Команда организации Коноплянки вышла в финал European Pro League Season 23

Counter-Strike

kONO.ECF уже знают потенциальных соперников

Команда организации Коноплянки вышла в финал European Pro League Season 23

EPL

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В период с 1-го по 18-е марта проходит онлайн-турнир по уровню Tier-C по дисциплине CS2 - 23-й сезон European Pro League. В частности, в рамках ивента 16 коллективов ведут призовой фонд в размере 20 тысяч долларов.

Украинская команда киберспортивной организации Евгения Коноплянки (kONO.ECF) прошла в финал верхней сетки. Это удалось благодаря уверенной победе в полуфинале над коллективом Leo Team со счетом 2-0:

  • 13:10 на Ancient
  • 19:17 на Dust2
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Таким образом, в финале верхней сетки kONO.ECF сыграют против победителя пары Dynamo Eclot - Aurora Gaming.

Запись поединка между kONO.ECF и Leo Team

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киберспорт kONO.ECF
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