NAVI вылетели в четвертьфинале ESL Pro League Season 21

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В пятницу, 14-го марта команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой первый поединок в рамках плей-офф.

Таким образом, на стадии четвертьфинала NAVI встречались с коллективом The MongolZ и потерпели довольно безыдейное поражение, проиграв обе карты (прим. - встреча традиционно проходила в формате "Best of 3"):

6:13 на Mirage

6:13 на Ancient

В итоге, "Рожденные Побеждать" из-за этого поражения покинули турнир, заняли 5-8 место и заработали в качестве призовых 18 тысяч долларов. В свою очередь, монгольский коллектив в полуфинале сыграет против французов из Team Vitality.

Запись поединка между NAVI и TheMongolZ