CS2 достигла пикового онлайна

В киберспортивной дисциплине CS2 был зафиксирован новый рекорд по количеству игроков, которые одновременно находились в игре. Это произошло 15-го марта.

В частности, общий онлайн составил 1.824.989 игроков, что стало самым большим пиковым онлайном в истории серии Counter-Strike.

Примечательно, что предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал предыдущему детищу американской компании Valve - CS:GO. Тогда, в мае 20232-го года в Counter-Strike сыграло одновременно 1.818.773 пользователя.