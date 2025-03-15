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CS2 достигла пикового онлайна

Counter-Strike

Новый рекорд киберспортивной дисциплины

CS2 достигла пикового онлайна

counter-strike.net

Новина українською

В киберспортивной дисциплине CS2 был зафиксирован новый рекорд по количеству игроков, которые одновременно находились в игре. Это произошло 15-го марта.

В частности, общий онлайн составил 1.824.989 игроков, что стало самым большим пиковым онлайном в истории серии Counter-Strike.

Примечательно, что предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал предыдущему детищу американской компании Valve - CS:GO. Тогда, в мае 20232-го года в Counter-Strike сыграло одновременно 1.818.773 пользователя.

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киберспорт
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Источник:
SteamDB
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
15.03.2025 в 21:50
Тоді, у травні 20232-го року у Counter-Strike зіграло одночасно.... (с) Це новини з майбутнього?
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
15.03.2025 в 21:50
Тоді, у травні 20232-го року у Counter-Strike зіграло одночасно.... (с) Це новини з майбутнього?
Ответить
0
0

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