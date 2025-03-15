Counter-Strike
Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На соревновательной платформе FACEIT добавили украинский язык
Отличная новость для украинских фанатов CS2
FACEIT
Киберспортивная платформа FACEIT официально добавила в свой интерфейс возможность выбрать украинский язык.
В частности, сейчас на данном турнирном ресурсе доступно 19 языков, включая украинский.
Читайте такжеCS2 достигла пикового онлайна
FACEIT - это киберспортивная платформа, основанная в Лондоне в 2012 году, которая проводит чемпионаты среди таких дисциплин как: Counter-Strike 2, League of Legends, Rocket League, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Dota 2, Team Fortress 2, Valorant, PUBG и других.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первая победа Ворсклы, Кривбасс не сыграл. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Вильярреал - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Один из проблемных клубов Первой Лиги решил свое будущее
- NAVI вылетели в четвертьфинале ESL Pro League Season 21
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн