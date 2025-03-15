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На соревновательной платформе FACEIT добавили украинский язык

Counter-Strike

Отличная новость для украинских фанатов CS2

На соревновательной платформе FACEIT добавили украинский язык

FACEIT

Новина українською

Киберспортивная платформа FACEIT официально добавила в свой интерфейс возможность выбрать украинский язык.

В частности, сейчас на данном турнирном ресурсе доступно 19 языков, включая украинский.

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FACEIT - это киберспортивная платформа, основанная в Лондоне в 2012 году, которая проводит чемпионаты среди таких дисциплин как: Counter-Strike 2, League of Legends, Rocket League, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Dota 2, Team Fortress 2, Valorant, PUBG и других.

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