На соревновательной платформе FACEIT добавили украинский язык

Киберспортивная платформа FACEIT официально добавила в свой интерфейс возможность выбрать украинский язык.

В частности, сейчас на данном турнирном ресурсе доступно 19 языков, включая украинский.

Читайте также CS2 достигла пикового онлайна

FACEIT - это киберспортивная платформа, основанная в Лондоне в 2012 году, которая проводит чемпионаты среди таких дисциплин как: Counter-Strike 2, League of Legends, Rocket League, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Dota 2, Team Fortress 2, Valorant, PUBG и других.