Team Vitality стали чемпионами ESL Pro League Season 21

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В воскресенье, 16-го марта состоялся решающий поединок ивента. В частности, в гранд-финале встречались команды немецкой и французской киберспортивных организации: MOUZ и Team Vitality. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась чрезвычайно уверенной победой Матье "ZywOo" Эрбо и компании - 3:0.

Таким образом, Team Vitality стали чемпионами и заработали в качестве призовых 100 тысяч долларов.

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Напомним, в турнире также принимала участие украинская команда Natus Vincere. "Рожденные Побеждать" в целом спокойно прошли групповой этап, однако в плей-офф вылетели уже на стадии четвертьфинала.

Запись гранд-финала ESL Pro League Season 21