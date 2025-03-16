  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Team Vitality стали чемпионами ESL Pro League Season 21
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Team Vitality стали чемпионами ESL Pro League Season 21

Counter-Strike

В гранд-финале сокрушили немцев из MOUZ

Team Vitality стали чемпионами ESL Pro League Season 21

HLTV

Новина українською

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В воскресенье, 16-го марта состоялся решающий поединок ивента. В частности, в гранд-финале встречались команды немецкой и французской киберспортивных организации: MOUZ и Team Vitality. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась чрезвычайно уверенной победой Матье "ZywOo" Эрбо и компании - 3:0.

Таким образом, Team Vitality стали чемпионами и заработали в качестве призовых 100 тысяч долларов.

Читайте такжеNAVI вылетели в четвертьфинале ESL Pro League Season 21

Напомним, в турнире также принимала участие украинская команда Natus Vincere. "Рожденные Побеждать" в целом спокойно прошли групповой этап, однако в плей-офф вылетели уже на стадии четвертьфинала.

Запись гранд-финала ESL Pro League Season 21

По теме
yellow-arrow
На соревновательной платформе FACEIT добавили украинский язык
yellow-arrow
CS2 достигла пикового онлайна
yellow-arrow
NAVI вылетели в четвертьфинале ESL Pro League Season 21
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости