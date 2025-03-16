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Team Vitality стали чемпионами ESL Pro League Season 21
В гранд-финале сокрушили немцев из MOUZ
HLTV
В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
В воскресенье, 16-го марта состоялся решающий поединок ивента. В частности, в гранд-финале встречались команды немецкой и французской киберспортивных организации: MOUZ и Team Vitality. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась чрезвычайно уверенной победой Матье "ZywOo" Эрбо и компании - 3:0.
Таким образом, Team Vitality стали чемпионами и заработали в качестве призовых 100 тысяч долларов.
Напомним, в турнире также принимала участие украинская команда Natus Vincere. "Рожденные Побеждать" в целом спокойно прошли групповой этап, однако в плей-офф вылетели уже на стадии четвертьфинала.
Запись гранд-финала ESL Pro League Season 21
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