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Побил рекорд s1mple. ZywOo стал MVP ESL Pro League Season 21

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Побил рекорд s1mple. ZywOo стал MVP ESL Pro League Season 21

HLTV

Новина українською

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Чемпионом турнира стала французская команда Team Vitality, которая в гранд-финале обыграла немецкий коллектив MOUZ - 3:0.

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В свою очередь, лучшим игроком ивента, по версии киберспортивного портала HLTV, был признан снайпер Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Индивидуальный рейтинг французского снайпера составил 1.43.

Таким образом, Эрбо получил свою 22-ю награду MVP в профессиональной карьере и обошел по этому показателю легендарного украинского снайпера Александр "s1mple" Костылев (у бывшего игрока NAVI 21-й подобный трофей).

Примечательно, что ZywOo перегнал s1mple не только по общему количеству наград, но и по количеству MVP на топовых турнирах по Counter-Strike.

Топ-5 игроков в истории CS по количеству MVP-наград:

  • Матье "ZywOo" Эрбо: 22 MVP (15 топовых ивентов)
  • Александр "s1mple" Костылев: 21 MVP (14)
  • Николай "device" Редц: 19 MVPs (11)
  • Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд: 10 MVP (2)
  • Кенни "kennyS" Шруб: 10 MVP (3)
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Источник:
HLTV
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