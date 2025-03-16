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Побил рекорд s1mple. ZywOo стал MVP ESL Pro League Season 21
За топовыми ивентами также!
HLTV
В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
Чемпионом турнира стала французская команда Team Vitality, которая в гранд-финале обыграла немецкий коллектив MOUZ - 3:0.
В свою очередь, лучшим игроком ивента, по версии киберспортивного портала HLTV, был признан снайпер Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Индивидуальный рейтинг французского снайпера составил 1.43.
Таким образом, Эрбо получил свою 22-ю награду MVP в профессиональной карьере и обошел по этому показателю легендарного украинского снайпера Александр "s1mple" Костылев (у бывшего игрока NAVI 21-й подобный трофей).
Примечательно, что ZywOo перегнал s1mple не только по общему количеству наград, но и по количеству MVP на топовых турнирах по Counter-Strike.
Топ-5 игроков в истории CS по количеству MVP-наград:
- Матье "ZywOo" Эрбо: 22 MVP (15 топовых ивентов)
- Александр "s1mple" Костылев: 21 MVP (14)
- Николай "device" Редц: 19 MVPs (11)
- Кристофер "GeT_RiGhT" Алесунд: 10 MVP (2)
- Кенни "kennyS" Шруб: 10 MVP (3)
The French phenomenon @zywoo wins 22nd record-setting HLTV and @1xBet_Esports MVP for ESL Pro League Season 21 ???????????? pic.twitter.com/GSn9lFc5qJ— HLTV.org (@HLTVorg) March 16, 2025
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