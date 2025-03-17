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Рейтинг HLTV. Natus Vincere остались в тройке лидеров, NAVI Junior на своем пике

Counter-Strike

Лидер остался неизменным

Рейтинг HLTV. Natus Vincere остались в тройке лидеров, NAVI Junior на своем пике

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке. В свою очередь, лидерство же в рейтинге за собой сохранил российский коллектив Team Spirit.

Второе место же в списке осталось за французами из Team Vitality, которые в воскресенье стали чемпионами ESL Pro League Season 21.

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В свою очередь молодежный ростер NAVI достиг своего пика - юниоры "Рожденных Побеждать" поднялись на 36-ю строчку.

Что касается других украинских клубов, то: команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 49-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 80-е.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. Natus Vincere остались в тройке лидеров, NAVI Junior на своем пике - изображение 1

Места команд с украинцами в составе:

  • B8 - 31 (-3)
  • fnatic - 33 (+2)
  • NAVI Junior - 36 (+2)
  • ENCE - 38 (+3)
  • Passion UA - 49 (-5)
  • Monte - 52 (-3)
  • FAVBET - 59 (+3)
  • NiP - 76 (-9)
  • kONO.ECF - 80 (+13)
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Источник:
HLTV
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