Рейтинг HLTV. Natus Vincere остались в тройке лидеров, NAVI Junior на своем пике

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке. В свою очередь, лидерство же в рейтинге за собой сохранил российский коллектив Team Spirit.

Второе место же в списке осталось за французами из Team Vitality, которые в воскресенье стали чемпионами ESL Pro League Season 21.

Читайте также Побил рекорд s1mple. ZywOo стал MVP ESL Pro League Season 21

В свою очередь молодежный ростер NAVI достиг своего пика - юниоры "Рожденных Побеждать" поднялись на 36-ю строчку.

Что касается других украинских клубов, то: команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 49-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 80-е.

Рейтинг HLTV:

Места команд с украинцами в составе: