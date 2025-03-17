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Рейтинг HLTV. Natus Vincere остались в тройке лидеров, NAVI Junior на своем пике
Лидер остался неизменным
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere так и осталась на 3-й позиции в списке. В свою очередь, лидерство же в рейтинге за собой сохранил российский коллектив Team Spirit.
Второе место же в списке осталось за французами из Team Vitality, которые в воскресенье стали
В свою очередь молодежный ростер NAVI достиг своего пика - юниоры "Рожденных Побеждать" поднялись на 36-ю строчку.
Что касается других украинских клубов, то: команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 49-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 80-е.
Рейтинг HLTV:
Места команд с украинцами в составе:
- B8 - 31 (-3)
- fnatic - 33 (+2)
- NAVI Junior - 36 (+2)
- ENCE - 38 (+3)
- Passion UA - 49 (-5)
- Monte - 52 (-3)
- FAVBET - 59 (+3)
- NiP - 76 (-9)
- kONO.ECF - 80 (+13)
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