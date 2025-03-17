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Рейтинг Valve. Vitality возглавили список, NAVI вернулись в топ-8
День обновления глобальных рейтингов
counter-strike.net
Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии поднялась на одну позицию и сейчас располагается на 8-м месте.
В свою очередь, новым лидером рейтинга стал французский коллектив Team Vitality. Это произошло благодаря вчерашнему триумфу Vitality на
Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 44-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 98-м месте.
Рейтинг Valve:
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