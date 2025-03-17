Рейтинг Valve. Vitality возглавили список, NAVI вернулись в топ-8

Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии поднялась на одну позицию и сейчас располагается на 8-м месте.

В свою очередь, новым лидером рейтинга стал французский коллектив Team Vitality. Это произошло благодаря вчерашнему триумфу Vitality на ESL Pro League Season 21 - в гранд-финале ивента Матье "ZywOo" Эрбо и компания уверенно переиграли немецкую команду MOUZ (3:0).

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 44-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 98-м месте.

Рейтинг Valve: