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Четверо игроков Team Vitality вошли в символическую сборную ESL Pro League Season 21

Counter-Strike

По версии портала HLTV

Четверо игроков Team Vitality вошли в символическую сборную ESL Pro League Season 21

HLTV

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В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В воскресенье, 16-го марта состоялся гранд-финал ивента, в котором уверенную победу завоевала французская команда Team Vitality (обыграли немецкий коллектив MOUZ со счетом 3:0).

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В свою очередь, MVP турнира по версии киберспортивного аналитического портала HLTV был признан снайпер Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо.

HLTV продолжает подводить итоги турнира и на этот раз опубликовал символическую сборную 21-го сезона ESL Pro League. В частности, в пятерку лучших вошло сразу четверо представителей чемпиона:

  • IGL - apex (Vitality)
  • Closer - ropz (Vitality)
  • AWPer - ZywOo (Vitality)
  • Opener - donk (spirit)
  • Anchor - mezii (Vitality)
Четверо игроков Team Vitality вошли в символическую сборную ESL Pro League Season 21 - изображение 1
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Источник:
HLTV
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