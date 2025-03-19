Четверо игроков Team Vitality вошли в символическую сборную ESL Pro League Season 21

В период с 3-го по 16-е марта в столице Швеции (Стокгольме) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - ESL Pro League Season 21. 24 коллектива вели борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В воскресенье, 16-го марта состоялся гранд-финал ивента, в котором уверенную победу завоевала французская команда Team Vitality (обыграли немецкий коллектив MOUZ со счетом 3:0).

Читайте также Team Vitality стали чемпионами ESL Pro League Season 21

В свою очередь, MVP турнира по версии киберспортивного аналитического портала HLTV был признан снайпер Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо.

HLTV продолжает подводить итоги турнира и на этот раз опубликовал символическую сборную 21-го сезона ESL Pro League. В частности, в пятерку лучших вошло сразу четверо представителей чемпиона: