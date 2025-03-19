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Украинская команда B8 - лучшая в рамках CCT Season 2 Europe

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Украинцы завоевали сразу 4 титула

Украинская команда B8 - лучшая в рамках CCT Season 2 Europe

CCT Season 2 Europe Series 10

Новина українською

Завершилась серия турниров второго сезона CCT Season 2 Europe. В частности, в период с 15-го апреля 2024-го года по 16-е марта текущего календарного года прошло 20 ивентов в рамках этой серии.

Таким образом, самой успешной командой CCT Season 2 стал украинский коллектив киберспортивной организации B8.

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За этот временной период B8 стали чемпионами CCT Series 2, CCT Series 5, CCT Series 10 и CCT Series 18. За триумфы на этих ивентах украинская организация заработала 118 тысяч долларов в качестве призовых.

Украинская команда B8 - лучшая в рамках CCT Season 2 Europe - изображение 1
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Источник:
CCT
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