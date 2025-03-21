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NAVI стартовали с победы на BLAST Open Lisbon 2025

Counter-Strike

Обыграли бразильцев

NAVI стартовали с победы на BLAST Open Lisbon 2025

telegram @natus_vincere_official

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В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В четверг, 20-го марта команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой первый поединок на ивенте.

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В частности, "Рожденные Побеждать" в рамках формата "Best of 3" встречались с бразильцами из FURIA Esports и уверенно переиграли своих визави со счетом 2:0.

  • Anubis - 16:12
  • Mirage - 13:8

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