Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NAVI стартовали с победы на BLAST Open Lisbon 2025
Обыграли бразильцев
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
В четверг, 20-го марта команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой первый поединок на ивенте.
В частности, "Рожденные Побеждать" в рамках формата "Best of 3" встречались с бразильцами из FURIA Esports и уверенно переиграли своих визави со счетом 2:0.
- Anubis - 16:12
- Mirage - 13:8
Популярное сейчас
- Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 20.03.2025
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- s1mple: Сейчас больше времени трачу на Dota 2
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО