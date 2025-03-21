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Команда организации Коноплянки проиграла в гранд-финале United21 League Season 28
Остановились в шаге от титула
KONO.ECF
В период с 3-го по 20-е марта проходил европейский онлайн-турнир уровня Tier-C по дисциплине CS2 - United21 League Season 28. В частности, 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.
В гранд-финал, который состоялся в четверг, удалось дойти украинской команде киберспортивной организации Евгения Коноплянки. Однако, в решающем поединке турнира kONO.ECF все же уступили для Kubix (со счетом 1:2):
- 13:2 на Inferno
- 12:16 на Mirage
- 10:13 на Ancient
Таким образом, kONO.ECF завоевали серебро ивента и заработали в качестве призовых 3 тысячи долларов.
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