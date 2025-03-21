Команда организации Коноплянки проиграла в гранд-финале United21 League Season 28

В период с 3-го по 20-е марта проходил европейский онлайн-турнир уровня Tier-C по дисциплине CS2 - United21 League Season 28. В частности, 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

В гранд-финал, который состоялся в четверг, удалось дойти украинской команде киберспортивной организации Евгения Коноплянки. Однако, в решающем поединке турнира kONO.ECF все же уступили для Kubix (со счетом 1:2):

13:2 на Inferno

12:16 на Mirage

10:13 на Ancient

Таким образом, kONO.ECF завоевали серебро ивента и заработали в качестве призовых 3 тысячи долларов.