NAVI оформили камбэк и вышли в финал верхней сетки своей группы на BLAST Open Lisbon 2025

В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В субботу, 22-го марта команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой второй поединок на ивенте.

На этот раз "Рожденные Побеждать" встречались с монгольским коллективом TheMongolZ и уверенно переиграли своего соперника со счетом 2:1 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3"):

Dust 2 - 13:7

Inferno - 1:11

Mirage - 16:13

Примечательно, что на третьей карте (Inferno) NAVI оформили камбэк, перевели игру в овертаймы и одержали волевую победу. В итоге, украинская команда прошла в финал верхней сетки группы B, где сыграет против коллектива Eternal Fire. Эта встреча запланирована на 24-е марта. Начало - 17:00.

Напомним, ранее "Рожденные Побеждать" уверенно переиграли бразильский коллектив FURIA Esports - 2:0.

Запись поединка между NAVI и TheMongolZ