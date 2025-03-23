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NAVI оформили камбэк и вышли в финал верхней сетки своей группы на BLAST Open Lisbon 2025
Уже знают следующего соперника
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
В субботу, 22-го марта команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой второй поединок на ивенте.
На этот раз "Рожденные Побеждать" встречались с монгольским коллективом TheMongolZ и уверенно переиграли своего соперника со счетом 2:1 (прим. - встреча проходила в формате "Best of 3"):
- Dust 2 - 13:7
- Inferno - 1:11
- Mirage - 16:13
Примечательно, что на третьей карте (Inferno) NAVI оформили камбэк, перевели игру в овертаймы и одержали волевую победу. В итоге, украинская команда прошла в финал верхней сетки группы B, где сыграет против коллектива Eternal Fire. Эта встреча запланирована на 24-е марта. Начало - 17:00.
Напомним, ранее "Рожденные Побеждать" уверенно
Запись поединка между NAVI и TheMongolZ
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