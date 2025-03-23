Рифлер NAVI: Админ просто не загрузил Inferno для меня и пацанов в матче против The MongolZ

Рифлер украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал победу над The MongolZ в рамках полуфинала группы на BLAST Open Lisbon 2025.

"2:1 против The MongolZ - классная игра с нашей стороны. Жаль, что не сыграли на Inferno (прим. - "Рожденные Побеждать" разгромно проиграли ту карту со счетом 1:13).

Админ просто не загрузил ее для меня и пацанов", - рассказал литовец после игры с монголами.