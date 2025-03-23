Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рифлер NAVI: Админ просто не загрузил Inferno для меня и пацанов в матче против The MongolZ
"Рожденные Побеждать" оформили камбэк в той встрече
HLTV
Рифлер украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал
"2:1 против The MongolZ - классная игра с нашей стороны. Жаль, что не сыграли на Inferno (прим. - "Рожденные Побеждать" разгромно проиграли ту карту со счетом 1:13).
Админ просто не загрузил ее для меня и пацанов", - рассказал литовец после игры с монголами.
Напомним, украинская команда прошла в финал верхней сетки группы B, где сыграет против коллектива Eternal Fire. Эта встреча запланирована на 24-е марта. Начало - 17:00.
Популярное сейчас
- Бельгия – Украина. АУДИО онлайн трансляция ответного матча финала плей-офф Лиги наций
- Пять защитников и без Довбика и Яремчука. Стартовые составы на матч Бельгия - Украина
- Зеленский отреагировал на ночную атаку со стороны России
- NAVI стартовали с победы на BLAST Open Lisbon 2025
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014