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Рифлер NAVI: Админ просто не загрузил Inferno для меня и пацанов в матче против The MongolZ

Counter-Strike
Обновлено

"Рожденные Побеждать" оформили камбэк в той встрече

Рифлер NAVI: Админ просто не загрузил Inferno для меня и пацанов в матче против The MongolZ

HLTV

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Рифлер украинской команды Natus Vincere Юстинас "jL" Лекавичус прокомментировал победу над The MongolZ в рамках полуфинала группы на BLAST Open Lisbon 2025.

"2:1 против The MongolZ - классная игра с нашей стороны. Жаль, что не сыграли на Inferno (прим. - "Рожденные Побеждать" разгромно проиграли ту карту со счетом 1:13).

Админ просто не загрузил ее для меня и пацанов", - рассказал литовец после игры с монголами.

Напомним, украинская команда прошла в финал верхней сетки группы B, где сыграет против коллектива Eternal Fire. Эта встреча запланирована на 24-е марта. Начало - 17:00.

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Источник:
NAVI jL
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