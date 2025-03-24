NAVI прошли в четвертьфинал BLAST Open Lisbon 2025

В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В понедельник, 24-го марта команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в рамках финала верхней сетки группы B встречалась с коллективом Eternal Fire (прим. - в формате "Best of 3").

В итоге, "Рожденные Побеждать" проиграли обе карты (в том числе на своем пике):

9:13 на Inferno

5:13 на Dust2

Таким образом, NAVI вышли в плей-офф ивента, но будут стартовать со стадии четвертьфинала. В свою очередь EF пробились в полуфинал.

На стадии 1/4 финала украинскую команду ожидает противостояние с россиянами из Team Spirit (#1 в рейтинге HLTV). Встреча пройдет 28-го марта. Начало запланировано на 17:30 по Киеву.

Запись поединка между NAVI и Eternal Fire