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NAVI прошли в четвертьфинал BLAST Open Lisbon 2025
Где сыграют против россиян
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
В понедельник, 24-го марта команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в рамках финала верхней сетки группы B встречалась с коллективом Eternal Fire (прим. - в формате "Best of 3").
В итоге, "Рожденные Побеждать" проиграли обе карты (в том числе на своем пике):
- 9:13 на Inferno
- 5:13 на Dust2
Таким образом, NAVI вышли в плей-офф ивента, но будут стартовать со стадии четвертьфинала. В свою очередь EF пробились в полуфинал.
На стадии 1/4 финала украинскую команду ожидает противостояние с россиянами из Team Spirit (#1 в рейтинге HLTV). Встреча пройдет 28-го марта. Начало запланировано на 17:30 по Киеву.
Запись поединка между NAVI и Eternal Fire
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