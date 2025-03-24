Капитан NAVI: У нас кризис? Это сильное слово

Капитан украинской команды NAVI Алекси "Aleksib" Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился мыслями на счет последних результатов "Рожденных Побеждать".

"Кризис - это... [смеется] сильное слово. За то время, что я работаю профессионалом, когда у вас есть команда, которая работает вместе так долго, как мы, вы всегда видите момент, когда они достигают пика, и момент, когда они немного падают. И я чувствую, что это вполне естественно, и мы работаем. У нас есть много хороших сотрудников за кулисами, которые пытаются нас развивать и мотивировать.