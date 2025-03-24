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Капитан NAVI: У нас кризис? Это сильное слово

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Aleksib - об игровой форме "Рожденных Побеждать"

Капитан NAVI: У нас кризис? Это сильное слово

HLTV

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Капитан украинской команды NAVI Алекси "Aleksib" Алекси "Aleksib" Виролайнен поделился мыслями на счет последних результатов "Рожденных Побеждать".

"Кризис - это... [смеется] сильное слово. За то время, что я работаю профессионалом, когда у вас есть команда, которая работает вместе так долго, как мы, вы всегда видите момент, когда они достигают пика, и момент, когда они немного падают. И я чувствую, что это вполне естественно, и мы работаем. У нас есть много хороших сотрудников за кулисами, которые пытаются нас развивать и мотивировать.

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Дело в том, что все, что мы делаем, кажется таким нормальным. Мы делали это тысячу раз. Нам просто нужно найти волнение, элемент поддержки друг друга, играть для команды, а не для статистики или чего-то подобного. Все это сочетается, если мы хотим играть так, как мы играли в прошлом сезоне. Поэтому я считаю, что это вполне естественно, и мы делаем все возможное", - рассказал финский киберспортсмен и лидер Natus Vincere.

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Источник:
HLTV
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