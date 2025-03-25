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Снайпер Vitality ZywOo стал лучшим игроком групповой стадии BLAST Open Lisbon 2025
В свою очередь NAVI не впечатлили статистически...
HLTV
В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
Во вторник, 24-го марта закончился групповой этап ивента. Таким образом, лучшим игроком этой стадии был признан французский снайпер Team Vitality - Матье ZywOo Эрбо.
Его индивидуальный рейтинг составил 1,54. В частности, 24-летний Эрбо отыграл 6 карт.
Примечательно, что команда украинская организация Natus Vincere
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