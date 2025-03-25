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Снайпер Vitality ZywOo стал лучшим игроком групповой стадии BLAST Open Lisbon 2025

Counter-Strike
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В свою очередь NAVI не впечатлили статистически...

Снайпер Vitality ZywOo стал лучшим игроком групповой стадии BLAST Open Lisbon 2025

HLTV

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В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Во вторник, 24-го марта закончился групповой этап ивента. Таким образом, лучшим игроком этой стадии был признан французский снайпер Team Vitality - Матье ZywOo Эрбо.

Его индивидуальный рейтинг составил 1,54. В частности, 24-летний Эрбо отыграл 6 карт.

Примечательно, что команда украинская организация Natus Vincere завершила групповую стадию с отрицательным рейтингом - 0,90. Однако, при этом, "Рожденные Побеждать" сумели дойти до финала верхней сетки группы B и пробиться в четвертьфинал.

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Источник:
HLTV
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