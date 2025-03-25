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Сразу 5 украинских команд сыграют в отборе к PGL Astana 2025

Counter-Strike

Также примут участие украинские легионеры

Сразу 5 украинских команд сыграют в отборе к PGL Astana 2025

PGL

Новина українською

В период с 10-го по 18-е мая состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

Турнирный организатор PGL объявил список участников в закрытой квалификации. В частности, от Европы Украину будут представлять такие коллектив: Passion UA (прим. - команда киберспортивной организации защитника "Арсенала" Александра Зинченко), B8, Monte, TEAM NEXT LEVEL и Leo Team.

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Поединки закрытой квалификации пройдут в формате онлайн. Эти матчи начнутся с 27-го марта и будут продолжаться до 1-го апреля.

К тому же, в рамках European Qualifier в составах команд Ninjas in Pyjamas, Fnatic и ENCE сыграют другие украинские киберспортсмены.

Сразу 5 украинских команд сыграют в отборе к PGL Astana 2025 - изображение 1

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киберспорт Monte Passion UA B8
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