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Команда Зинченко, Monte и B8 узнали соперников по отбору на PGL Astana 2025
Начнут в разных путях
PGL
В период с 10-го по 18-е мая состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
В свою очередь, European Qualifier к самому ивенту начнется уже 27-го марта. В закрытой квалификации к турниру в Астане
В частности, речь идет о Passion UA (прим. - команда киберспортивной организации защитника «Арсенала» Александра Зинченко), B8, Monte, TEAM NEXT LEVEL и Leo Team.
Все украинские коллективы уже узнали своих соперников по первому раунду отбора. Таким образом:
- B8 попали в путь A, где сыграют против Roler Coaster;
- Monte в рамках группы C будут стартовать против OG;
- Passion UA на пути D встретятся с NiP;
- NEXT LEVEL сыграет в группе C с BetBoom Team;
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