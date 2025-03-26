Команда Зинченко, Monte и B8 узнали соперников по отбору на PGL Astana 2025

В период с 10-го по 18-е мая состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В свою очередь, European Qualifier к самому ивенту начнется уже 27-го марта. В закрытой квалификации к турниру в Астане примут участие сразу 5 украинских команд (еще одна NAVI - получила прямое приглашение ).

В частности, речь идет о Passion UA (прим. - команда киберспортивной организации защитника «Арсенала» Александра Зинченко), B8, Monte, TEAM NEXT LEVEL и Leo Team.

Все украинские коллективы уже узнали своих соперников по первому раунду отбора. Таким образом: