Сформировалась сетка плей-офф BLAST Open Lisbon 2025

В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Во вторник, 25-го марта завершилась групповая стадия ивента. Таким образом, сформировалась сетка плей-офф, которая состоит из двух поединков четвертьфинала и двух полуфиналов.

В частности, в 1/4 сыграют MOUZ и G2 Esports, и украинская команда NAVI против россиян из Team Spirit. В свою очередь, в 1/2 своих соперников будут ожидать Eternal Fire ( обыграли Natus Vincere в финале верхней сетки группы B) и Team Vitality.

Сетка плей-офф BLAST Open Lisbon 2025: