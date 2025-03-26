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Сформировалась сетка плей-офф BLAST Open Lisbon 2025

Counter-Strike

NAVI начнут с четвертьфинала

Сформировалась сетка плей-офф BLAST Open Lisbon 2025

BLAST

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Во вторник, 25-го марта завершилась групповая стадия ивента. Таким образом, сформировалась сетка плей-офф, которая состоит из двух поединков четвертьфинала и двух полуфиналов.

В частности, в 1/4 сыграют MOUZ и G2 Esports, и украинская команда NAVI против россиян из Team Spirit. В свою очередь, в 1/2 своих соперников будут ожидать Eternal Fire (обыграли Natus Vincere в финале верхней сетки группы B) и Team Vitality.

Сетка плей-офф BLAST Open Lisbon 2025:

Сформировалась сетка плей-офф BLAST Open Lisbon 2025 - изображение 1

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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