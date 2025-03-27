Украинские команды провели свои первые матчи в квалификации к PGL Astana 2025

В период с 10-го по 18-е мая состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В свою очередь, в четверг, 27-го марта стартовала закрытая европейская квалификация, в которой за слот на основной ивент ведут борьбу сразу 5 украинских команд. Речь идет о Passion UA (прим. - команда киберспортивной организации защитника "Арсенала" Александра Зинченко), B8, Monte, TEAM NEXT LEVEL и Leo Team.

Таким образом, эти украинские команды провели свои первые поединки:

На пути A B8 уверенно переиграли коллектив roller coaster (со счетом 2:0) - 13:10 на Mirage, 16:13 на Dust 2;

В группе C TEAM NEXT LEVEL победили россиян из BB Team - 2:0 (13:7 на Ancient, 13:7 на Mirage);

На пути C Monte обыграли OG со счетом 2:1 (16:12 на Ancient, 10:13 на Dust 2, 13:7 на Nuke);

Passion UA в группе D проиграли Ninjas in Pijamas с украинцем Артемом "r1nkle" Морозом в своем составе (0:2 - 12:16 на Anubis, 2:12 на Train);

А Leo Team на пути C проиграли 9pandas со счетом 2:1 - 4:13 на Mirage, 19:16 Ancient, 7:13 на Dust 2.

Благодаря своим победам, B8, Monte и TEAM NEXT LEVEL прошли в полуфинал отбора. Последние двое сыграют в 1/2 European Qualifier между собой.