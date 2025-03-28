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NAVI вылетели от Spirit из BLAST Open Lisbon 2025

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NAVI вылетели от Spirit из BLAST Open Lisbon 2025

telegram @natus_vincere_official

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В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В пятницу, 28-го марта команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой первый поединок в плей-офф. В частности, NAVI встречались с россиянами из Team Spirit и потерпели поражение со счетом 0-2:

  • Dust 2 - 7:13
  • Anubix - 6:13

Таким образом, "Рожденные Побеждать" покинули турнир и заняли итоговое 5-6 место, а "духи" прошли в полуфинал ивента - где сыграют против

Запись поединка NAVI - Spirit

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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