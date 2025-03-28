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NAVI заняли 5-6 место на BLAST Open Lisbon 2025
Уступили россиянам из Team Spirit
telegram @natus_vincere_official
В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
В частности, в пятницу, 27-го марта сформировалась сетка плей-офф ивента. Таким образом, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой первый матч в рамках стадии на выбывание.
В итоге, во вторник, 25-го марта NAVI уступили для россиян из Team Spirit и завершили групповую стадию.
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