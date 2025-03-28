Определились полуфиналисты BLAST Open Lisbon 2025

В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В пятницу, 27-го марта определились все полуфиналисты ивента. В частности, украинская команда Natus Vincere проиграла для россиян из Team Spirit и пропустила их в 1/2.

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Таким образом, за выход в гранд-финал поборются две пары: