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Определились полуфиналисты BLAST Open Lisbon 2025
NAVI не дошли до стадии 1/2
BLAST
В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.
В пятницу, 27-го марта определились все полуфиналисты ивента. В частности, украинская команда Natus Vincere проиграла для россиян из Team Spirit и пропустила их в 1/2.
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Таким образом, за выход в гранд-финал поборются две пары:
- Team Vitality - Team Spirit;
- Eternal Fire - MOUZ.
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