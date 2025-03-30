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B8 сумели пробиться в топ-4 закрытой квалификации к PGL Astana 2025

Counter-Strike

Только одна украинская команда...

B8 сумели пробиться в топ-4 закрытой квалификации к PGL Astana 2025

PGL

Новина українською

В период с 10-го по 18-е мая состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

При этом сразу 5 украинских команд вели борьбу в отборе к основному ивенту. Речь идет о Passion UA (прим. - команда киберспортивной организации защитника "Арсенала" Александра Зинченко), B8, Monte, TEAM NEXT LEVEL и Leo Team.

Однако, пройти в ТОП-4 закрытой квалификации удалось только одной команде украинской киберспортивной организации - B8.

Примечательно, что в группе C команда Monte уступила в полуфинале нижней сетки команде bb team со счетом 1:2, а TNL проиграли в финале нижней сетки той же команде с тем же результатом 1:2. Leo Team и Passion UA выбыли уже на первом и втором раунде соответственно. Команда ENCE с украинцем Виктором "sdy" Оруджевым в составе также выбыла на втором раунде от B8 в группе А.

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киберспорт NAVI Monte Passion UA B8
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