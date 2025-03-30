Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
B8 сумели пробиться в топ-4 закрытой квалификации к PGL Astana 2025
Только одна украинская команда...
PGL
В период с 10-го по 18-е мая состоится топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
При этом сразу 5 украинских команд вели борьбу в отборе к основному ивенту. Речь идет о Passion UA (прим. - команда киберспортивной организации защитника "Арсенала" Александра Зинченко), B8, Monte, TEAM NEXT LEVEL и Leo Team.
Однако, пройти в ТОП-4 закрытой квалификации удалось только одной команде украинской киберспортивной организации - B8.
Примечательно, что в группе C команда Monte уступила в полуфинале нижней сетки команде bb team со счетом 1:2, а TNL проиграли в финале нижней сетки той же команде с тем же результатом 1:2. Leo Team и Passion UA выбыли уже на первом и втором раунде соответственно. Команда ENCE с украинцем Виктором "sdy" Оруджевым в составе также выбыла на втором раунде от B8 в группе А.
Популярное сейчас
- Яремчук забил Панатинаикосу на 47-й секунде
- Романчук – о своей жене: Делает все возможное, чтобы поскорее показывать хороший результат
- УПЛ. Карпаты - Черноморец 4:0. Провальный дебют Кучера
- Украинские команды провели свои первые матчи в квалификации к PGL Astana 2025
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет